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В Эстонию прибыли самые передовые истребители

Северное побережье
В Эстонию прибыли самые передовые истребители
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Днем 8 июля на авиабазу Эмари прибыли истребители ВВС США F-35, которые переброшены в Эстонию в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга альянса.

Миссия НАТО "Air Shielding" ("Воздушный щит") призвана усилить защищенность территории стран-участниц Организации Североатлантического договора от региона Балтии до Черного моря.

Прибывшие в Эмари истребители F-35 являются наиболее современными многофункциональными военными самолетами пятого поколения. Они способны выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе, вести разведку и наносить удары по земле.

На авиабазе Эмари кроме F-35 расквартировано дежурное звено истребителей Mirage-2000 ВВС Франции и истребители ВВС Бельгии F-16.

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