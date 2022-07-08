Днем 8 июля на авиабазу Эмари прибыли истребители ВВС США F-35, которые переброшены в Эстонию в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга альянса.
В Эстонию прибыли самые передовые истребители
В Эстонию прибыли самые передовые истребители
Миссия НАТО "Air Shielding" ("Воздушный щит") призвана усилить защищенность территории стран-участниц Организации Североатлантического договора от региона Балтии до Черного моря.
Прибывшие в Эмари истребители F-35 являются наиболее современными многофункциональными военными самолетами пятого поколения. Они способны выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе, вести разведку и наносить удары по земле.
На авиабазе Эмари кроме F-35 расквартировано дежурное звено истребителей Mirage-2000 ВВС Франции и истребители ВВС Бельгии F-16.
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