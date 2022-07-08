ERR: В Тойла люди жили более 4000 лет тому назад

Ранее было известно, что в каменных могильниках Роозимяэ в Тойла людей хоронили более двух тысяч лет назад. В течение десяти дней в этом районе работала исследовательская группа Тартуского университета, которая вместе с финскими археологами-любителями сделала семь пробных шурфов и обнаружила следы человеческой деятельности гораздо более раннего времени.

Профессор археологии Айвар Крийска расказал корреспондентуERR, что некоторые находки относятся к культуре шнуровой керамики, а это говорит о том, что здесь жила небольшая группа людей еще 4000 лет тому назад.