Археологические раскопки в Тойла подтвердили, что этот регион был заселен и более 4000 лет назад, о чем рассказывает новостной портал rus.err.ee.
ERR: В Тойла люди жили более 4000 лет тому назад
Ранее было известно, что в каменных могильниках Роозимяэ в Тойла людей хоронили более двух тысяч лет назад. В течение десяти дней в этом районе работала исследовательская группа Тартуского университета, которая вместе с финскими археологами-любителями сделала семь пробных шурфов и обнаружила следы человеческой деятельности гораздо более раннего времени.
Профессор археологии Айвар Крийска расказал корреспондентуERR, что некоторые находки относятся к культуре шнуровой керамики, а это говорит о том, что здесь жила небольшая группа людей еще 4000 лет тому назад.
- В Роозимяэ очень толстый культурный слой, местами более пятидесяти сантиметров. Это много, мы теперь точно знаем, что культурный слой поселения занимает полгектара, а может и больше, - отметил Крийска, чей комментарий также опубликовал портал rus.err.ee.