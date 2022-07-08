Энели Ефимова завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров

Энели Ефимова вырвалась вперед благодаря очень сильной последней четверти. После 150 метров она была только на четвертой позиции, почти на две секунды отставая от лидера, но приплыла к финишу на 0,01 секунды раньше, чем занявшая второе место француженка Жюстин Дельмас.

Победное время Ефимовой 2.26.85 является новым рекордом Эстонии. Предыдущий рекорд, тоже установленный ею, теперь улучшен на 0,03 секунды.

Свою первую золотую медаль в Бухаресте Ефимова выиграла нынче на дистанции 50 метров брассом со временем 30,44. Она опередила ближайшую соперницу почти на секунду, что является огромным отрывом для столь короткой дистанции.

У Ефимовой есть шанс завоевать и третье золото в этих титульных соревнованиях, ведь впереди у нее еще стометровка брассом.

Напомним, в конце июня Ефимова заняла шестое место на взрослом чемпионате мира в Будапеште в финальном заплыве на пятьдесят метров брассом. Тогда еще в предварительном заплыве перед финалом она установила и новый рекорд Эстонии - 30,05 секунды.