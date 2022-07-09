ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Состоялась зрелищнейшая гонка на автодрандулетах

Трасса, как и раньше, в форме восьмерки и выигрывает тот, кто пройдет больше всего кругов. Надо ли для достижения цели столкнуть как можно больше машин противников в канаву или, наоборот, постараться избежать мест возможных столкновений - вопрос тактики участника. Конечно, под действием адреналина весь продуманный заранее план может разбиться вдребезги.