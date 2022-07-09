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ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Состоялась зрелищнейшая гонка на автодрандулетах

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Состоялась зрелищнейшая гонка на автодрандулетах
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На старт очень популярного прощания со старыми драндулетами заявились порядка восьмидесяти машин.
На старт очень популярного прощания со старыми драндулетами заявились порядка восьмидесяти машин. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу, 9 июля, у шахты "Виру" состоялись очередные гонки на драндулетах. Это одно из самых зрелищных мероприятий за последние годы в Ида-Вирумаа. "Северное побережье" представляет своим подписчикам фотогалерею и видеорепортаж.

Трасса, как и раньше, в форме восьмерки и выигрывает тот, кто пройдет больше всего кругов. Надо ли для достижения цели столкнуть как можно больше машин противников в канаву или, наоборот, постараться избежать мест возможных столкновений - вопрос тактики участника. Конечно, под действием адреналина весь продуманный заранее план может разбиться вдребезги.

- Трасса-восьмерка - это оптимальное решение, которое уже ранее отлично работало, так что это мы менять не будем, - рассказала Гермо Саар из команды организаторов. - Однако для публики мы каждый год меняем и дополняем бонусы и прочую деятельность, - добавил он.

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