В субботу, 9 июля, у шахты "Виру" состоялись очередные гонки на драндулетах. Это одно из самых зрелищных мероприятий за последние годы в Ида-Вирумаа. "Северное побережье" представляет своим подписчикам фотогалерею и видеорепортаж.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Состоялась зрелищнейшая гонка на автодрандулетах
Состоялась зрелищнейшая гонка на автодрандулетах
Трасса, как и раньше, в форме восьмерки и выигрывает тот, кто пройдет больше всего кругов. Надо ли для достижения цели столкнуть как можно больше машин противников в канаву или, наоборот, постараться избежать мест возможных столкновений - вопрос тактики участника. Конечно, под действием адреналина весь продуманный заранее план может разбиться вдребезги.
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