ERR: Нарвские любители тенниса недовольны новыми кортами

Проблема с новыми кортами заключается в том, что при проектировании не учли просьбы сделать их с прорезиненым защитным покрытием. Оппозиционные депутаты в Нарвском горсобрании обратились к руководству города с просьбой рассмотреть возможность дополнить проект.

- Если этого не сделают, боюсь, что данный объект будет не востребован любителями тенниса и детьми из-за риска получения травм. Покрытие будет более быстрое, но данное покрытие используется профессионалами, нежели любителям или детьми, которых у нас в городе подавляющее большинство занимается, - прокомментировал оппозиционный депутат Андрей Иванкив.

Власти Нарвы, однако, не намерены вносить изменения в уже достраиваемый объект. Вице-мэр Ирина Смирнова отметила, что такого типа площадки строятся по рекомендациям Олимпийского комитета, и проблем быть не должно. "Площадки выстроены согласно проектной документации, и изменений к этому проекту и строительству не будет", - заявила она.