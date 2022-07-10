АБСОЛЮТНЫЙ УСПЕХ! ⟩ Энели Ефимова завоевала третье золото на юниорском чемпионате Европы

Ефимова проплыла стометровку брассом со временем 1.06,50, что всего на три сотые секунды меньше установленного ею эстонского рекорда. Однако ближайшего конкурента он опередил на целых 2,3 секунды, что для такой короткой дистанции огромный отрыв.

Ефимова, которая последние несколько лет тренируется под руководством Хенри Хейна, ранее выиграла в Бухаресте также золото на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Если на дистанциях 50 и 100 метров она побеждала с большим успехом, то на 200 метрах ей пришлось совершить по ходу гонки сильнейший финишный рывок - вырваться с четвертой позиции на первую на последних 50 метрах и всего на 0,01 секунды опередить конкурента, занявшего в итоге серебро. Победное время Ефимовой на двухсотметровке 2.26.85 стало новым рекордом Эстонии. Предыдущий рекорд, ранее установленный ею же, улучшился на 0,03 секунды.

А в конце июня Ефимова заняла шестое место в заплыве на 50 метров брассом на взрослом чемпионате мира в Будапеште. В предварительном заплыве она попутно установила новый рекорд Эстонии - 30,05 секунды.