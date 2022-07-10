Шоссе под Кукрузе будут ремонтировать

Уточняется, что работы затронут отрезок на 9-9,5 километре шоссе Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику, а также соединительную дорогу Пеэри.

Работы будут включать в себя фрезерование, асфальтирование и нанесение разметки. Окончание работ намечено, по данным rus.err.ee, на 29 июля.