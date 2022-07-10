Из-за ремонтных дорожных работ под Кукрузе с 11 июля будет ограничена скорость, о чем сообщил автоводителям новостной портал rus.err.ee.
Шоссе под Кукрузе будут ремонтировать
Шоссе под Кукрузе будут ремонтировать
Уточняется, что работы затронут отрезок на 9-9,5 километре шоссе Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику, а также соединительную дорогу Пеэри.
Работы будут включать в себя фрезерование, асфальтирование и нанесение разметки. Окончание работ намечено, по данным rus.err.ee, на 29 июля.
Водителям следует быть готовыми к ограничению скорости.
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