Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 11 июля, выросла до рекордных в этом году 415,65 евро за мегаватт-час.
В понедельник электричество подорожало до рекордных в этом году 415 евро за мегаватт-час
В понедельник электричество подорожало до рекордных в этом году 415 евро за мегаватт-час
По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 110,77 евро, тариф вырос на 152%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 550 евро в период с 9 до 10 часов.
Минимальный тариф был с 4 до 5 часов утра, когда цена составляла около 234 евро за мегаватт-час.
В Латвии, Литве и Финляндии в понедельник биржевые цены на энергию такие же, как в Эстонии.
Абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 7 декабря 2021 года. Тогда цена достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
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