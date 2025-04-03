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Нарвитянин отправил мошенникам крупную сумму денег

Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

Еще одной жертвой мошенничества стал житель Нарвы, который добровольно отправил мошенникам деньги и банковские карточки.

 2 апреля мужчине, живущему в Нарве, позвонил якобы сотрудник Omniva и попросил его зарегистрировать посылку через Smart-ID, что он и сделал, введя PIN1.

Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и сказал, что ему необходимо обменять банковские карты и переслать их через посылочный автомат Omniva.

Мужчина сделал это и, среди прочего, перевел на банковский счет мошенников 20 000 евро.

В уголовном производстве полиция разъяснит конкретные обстоятельства дела о мошенничестве.

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