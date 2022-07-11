Дымовой датчик спас жизнь

Прибывшие спасатели увидели дым из окна пятого этажа.

На стук спасателей никто не реагировал, но житель успел открыть дверь, пока ее сносили. Спасатели насильно вывели мужчину в растерянном состоянии и с признаками опьянения из квартиры, где горели одеяло, пластиковая бутылка, начал загораться паркет. Пожар был потушен.

Дымовой датчик, который поднял тревогу и спас жизнь жителю квартиры, был найден на подоконнике кухни.

Возгорание произошло из-за неосторожного курения. Спасатели сообщают, что половина пожаров, где гибнут люди, вызваны неосторожным курением.