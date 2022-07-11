Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Дымовой датчик спас жизнь

Erik Kalda
, ajakirjanik
Дымовой датчик спас жизнь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дымовой датчик, который спас жизнь жителю квартиры, был найден на подоконнике кухни.
Дымовой датчик, который спас жизнь жителю квартиры, был найден на подоконнике кухни. Фото: Спасательный департамент

9 июля в 20:24 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ слышна пожарная сигнализация.

 Прибывшие спасатели увидели дым из окна пятого этажа.

На стук спасателей никто не реагировал, но житель успел открыть дверь, пока ее сносили. Спасатели насильно вывели мужчину в растерянном состоянии и с признаками опьянения из квартиры, где горели одеяло, пластиковая бутылка, начал загораться паркет. Пожар был потушен.

Дымовой датчик, который поднял тревогу и спас жизнь жителю квартиры, был найден на подоконнике кухни.

Возгорание произошло из-за неосторожного курения. Спасатели сообщают, что половина пожаров, где гибнут люди, вызваны неосторожным курением.

В прошлом году в огне погибло 39 человек, в этом году уже 23 человека.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх