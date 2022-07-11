9 июля в 20:24 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ слышна пожарная сигнализация.
Дымовой датчик спас жизнь
Дымовой датчик спас жизнь
Прибывшие спасатели увидели дым из окна пятого этажа.
На стук спасателей никто не реагировал, но житель успел открыть дверь, пока ее сносили. Спасатели насильно вывели мужчину в растерянном состоянии и с признаками опьянения из квартиры, где горели одеяло, пластиковая бутылка, начал загораться паркет. Пожар был потушен.
Дымовой датчик, который поднял тревогу и спас жизнь жителю квартиры, был найден на подоконнике кухни.
Возгорание произошло из-за неосторожного курения. Спасатели сообщают, что половина пожаров, где гибнут люди, вызваны неосторожным курением.
В прошлом году в огне погибло 39 человек, в этом году уже 23 человека.
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