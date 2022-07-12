Михкель Нестор: Гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает

Ситуация на рынке труда по-прежнему выглядит очень хорошей, поскольку растут занятость и заработная плата. По данным налогового департамента, рост заработной платы в последние месяцы набирает обороты и в мае уже приблизился к 12% в годовом сравнении. И так как одновременно значительно выросла и занятость, общий фонд заработной платы увеличился более чем на 17%. Представляется вероятным, что по крайней мере какое-то время эта тенденция сохранится.

"Хотя рост розничной торговли замедлился, все же примечательно, что потребление продолжало расти, несмотря на сверхвысокую инфляцию". Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

В то время как потребительская уверенность упала до низкой отметки, предпринимательская уверенность все еще остается высокой. Согласно исследованиям конъюнктуры, планы предприятий относительно найма стали несколько более осторожными по сравнению с прошлым, но все же все основные сектора экономики хотят нанимать больше работников, а не сокращать их количество.

В ожидании волка

Что же дальше? Приятно констатировать, что состояние экономики Эстонии пока остается хорошим, но в свете таких пессимистичных ожиданий на будущее мы не можем быть уверены, что так будет и дальше. Прежде всего показатели Эстонии, конечно, зависят от будущего мировой экономики и наших основных торговых партнеров. Быстрая инфляция и рост процентных ставок поставили под сомнение перспективы многих крупных экономик. В США это даже создало ситуацию, когда иногда, кажется, труднее найти аналитика, который не прогнозировал бы спад экономики в этой стране. Такое ожидание само по себе может повлиять на ход вещей, потому что когда аналитики объявляют о кризисе, рынок начинает вести себя соответствующим образом.

С другой стороны, особенность более серьезных экономических кризисов также заключается в том, что они неожиданны и, следовательно, вызывают панику и иррациональное поведение. Если рецессия кажется будто бы заранее известным фактом, трудно представить, что она окажется очень крутой, глубокой и продолжительной.