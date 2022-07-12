Уроженец Силламяэ Валентин Кордас присоединился к клубу итальянской премьер-лиги

Кордас рассказал порталу "Võrkpall24", что такое предложение стало для него неожиданностью и он не замедлил сказать "да". "Это определенно шаг вперед в моей волейбольной карьере. Были еще предложения из Италии, но на ступеньку ниже. Я все же решил перейти в премьер-лигу, потому что там уже уровень выше и предложение хорошее. Впервые они проявили ко мне интерес где-то в середине июня", - сказал он, добавив, что по сравнению с Эстонией уровень итальянской премьер-лиги однозначно выше и добиться успеха там непросто, и он уже понемногу изучает итальянский язык.