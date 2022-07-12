24-летний диагональный нападающий сборной Эстонии уроженец Силламяэ Валентин Кордас подписал контракт с командой итальянской волейбольной премьер-лиги "Pallovolo Motta di Livenza".
Уроженец Силламяэ Валентин Кордас присоединился к клубу итальянской премьер-лиги
Кордас рассказал порталу "Võrkpall24", что такое предложение стало для него неожиданностью и он не замедлил сказать "да". "Это определенно шаг вперед в моей волейбольной карьере. Были еще предложения из Италии, но на ступеньку ниже. Я все же решил перейти в премьер-лигу, потому что там уже уровень выше и предложение хорошее. Впервые они проявили ко мне интерес где-то в середине июня", - сказал он, добавив, что по сравнению с Эстонией уровень итальянской премьер-лиги однозначно выше и добиться успеха там непросто, и он уже понемногу изучает итальянский язык.
До сих пор Кордас играл в эстонских клубах "Tartu Bigbank" и TalTech.
Так как в Силламяэ нет волейбольных тренировок, Кордас еще школьником начал тренироваться в Нарве. Он учился в предпоследнем классе средней школы, когда бывший игрок сборной Эстонии Янис Сирелпуу пригласил его в команду TalTech, играющую в лиге мастеров.
В составе сборной Эстонии Валентин Кордас дебютировал в прошлом году.