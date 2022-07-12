Участникам эндуро в Пайкузе погода смешала все карты

Всего за два дня было пройдено пять кругов протяженностью более полусотни километров. Большая часть из них - по тяжелой песчаной трассе, а ливневые дожди, в свою очередь, смешали все карты. "Воскресная езда по бездорожью была чрезвычайно скользкой из-за дождя, который шел ночью, но в остальном это была в основном песчаная трасса, где из-за ошибки можно надолго увязнуть, что, конечно, не идет на пользу времени на финише", - сказал наш самый быстрый гонщик Рихо Кеэрме, занявший восьмое место в классе E1.