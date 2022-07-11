Фонды, управляемые компанией CapMan Buyout, договорились о продаже своих активов в Fortaco Group, ведущем стратегическом партнере производства тяжелой внедорожной техники и судостроения, предлагающем технологии, кабины транспортных средств, металлоконструкции и сборку производителям по всему миру, частной инвестиционной компании One Equity Partners. У Fortaco Group есть заводы в семи европейских странах, в том числе, и нарвский завод Fortaco Estonia, штат которого насчитывает около 600 человек.
Fortaco Group будет продано
Новый владелец, One Equity Partners, будет способствовать дальнейшему развитию текущих и новых предложений Fortaco, включая области, направленные на повышение ценности для клиентов и предоставление средств для дальнейшего международного расширения.
«Для нас большая честь стать членом семьи One Equity Partners. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим клиентам по всему миру, деловым партнерам и команде Fortaco за отличный результат работы, который мы достигли вместе. Вместе с One Equity Partners мы надеемся реализовать весь потенциал Fortaco как ведущего делового партнера в области технологий, производства автомобильных кабин, металлоконструкций и сборок. Кроме того, я хочу поблагодарить CapMan, сегодняшнего владельца, и Совет директоров компании за их поддержку и доверие», — говорит Ларс Хеллберг, президент и главный исполнительный директор Fortaco Group.
«Мы рассчитываем на партнерство с генеральным директором Fortaco Ларсом Хеллбергом и его командой, применяя наш опыт в промышленном секторе для поддержки Fortaco в расширении и углублении своих предложений на текущих рынках и выходе на новые конечные рынки, где, по нашему мнению, у компании есть отличные возможности для успеха», — сказал Иоганн-Мельхиор фон Петер, старший исполнительный директор One Equity Partners. «Мы видим огромные возможности для Fortaco в том, чтобы использовать свое глобальное присутствие в сфере производства и снабжения и расширять свою ценность для клиентов, помогая им повысить свою операционную эффективность», — добавляет Марк Линдхорст, глава One Equity Partners.
Под управлением CapMan Fortaco Group выросла и стала лидирующей на рынке промышленной компанией премиум-класса. У Fortaco есть заводы в семи европейских странах, в том числе, и нарвский завод Fortaco Estonia, а также совместное предприятие с Tata AutoComp в Индии. Fortaco также имеет большое портфолио клиентов по всему миру в различных отраслевых сегментах, а оборот и прибыльность компании в последние годы развивались очень благоприятно.
«CapMan был одним из инициаторов создания Fortaco Group десять лет назад. Мы оказывали постоянную стратегическую поддержку на многих этапах развития компании и ее становлении лидером рынка, которым она является сегодня, с амбициозными перспективами роста. Я хотел бы поблагодарить команду руководства и сотрудников Fortaco за отличное сотрудничество на протяжении многих лет. Теперь компания имеет хорошие возможности для продолжения своего роста с One Equity Partners в качестве нового владельца», — говорит Андерс Бьоркелл, партнер CapMan Buyout.