Fortaco Group будет продано

«Для нас большая честь стать членом семьи One Equity Partners. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим клиентам по всему миру, деловым партнерам и команде Fortaco за отличный результат работы, который мы достигли вместе. Вместе с One Equity Partners мы надеемся реализовать весь потенциал Fortaco как ведущего делового партнера в области технологий, производства автомобильных кабин, металлоконструкций и сборок. Кроме того, я хочу поблагодарить CapMan, сегодняшнего владельца, и Совет директоров компании за их поддержку и доверие», — говорит Ларс Хеллберг, президент и главный исполнительный директор Fortaco Group.

«Мы рассчитываем на партнерство с генеральным директором Fortaco Ларсом Хеллбергом и его командой, применяя наш опыт в промышленном секторе для поддержки Fortaco в расширении и углублении своих предложений на текущих рынках и выходе на новые конечные рынки, где, по нашему мнению, у компании есть отличные возможности для успеха», — сказал Иоганн-Мельхиор фон Петер, старший исполнительный директор One Equity Partners. «Мы видим огромные возможности для Fortaco в том, чтобы использовать свое глобальное присутствие в сфере производства и снабжения и расширять свою ценность для клиентов, помогая им повысить свою операционную эффективность», — добавляет Марк Линдхорст, глава One Equity Partners.