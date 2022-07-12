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Тойла интересуется у канцлера права, можно ли привлечь детей к управлению

Эрик Калда
, журналист
Тойла интересуется у канцлера права, можно ли привлечь детей к управлению
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Специалист Тойлаского волостного управления по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу хочет привлечь молодежь к работе комиссий волостного собрания и спросила канцлера права, существуют ли для этого какие-либо юридические препятствия.
Специалист Тойлаского волостного управления по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу хочет привлечь молодежь к работе комиссий волостного собрания и спросила канцлера права, существуют ли для этого какие-либо юридические препятствия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление хочет узнать у канцлера права, можно ли привлекать несовершеннолетних к работе комиссий волостного собрания и нужно ли для этого просить разрешение у их родителей.

Волостной специалист по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу спросила у канцлера права, могут ли несовершеннолетние представители молодежного волостного собрания участвовать в работе постоянных комиссий волостного собрания и нужно ли для этого согласие родителей.

Руководитель отдела по правам детей и молодежи при канцлере права советник канцлера права Андрес Ару ответил, что местное самоуправление имеет право на самоорганизацию, и на основании этого закон позволяет городскому или волостному собранию решать, следует ли и в какой степени привлекать людей, не входящих в волостное собрание, в состав комиссий волостного собрания, и имеют ли те люди, которые не являются членами волостного собрания, право голоса в комиссии.

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