Тойлаское волостное управление хочет узнать у канцлера права, можно ли привлекать несовершеннолетних к работе комиссий волостного собрания и нужно ли для этого просить разрешение у их родителей.
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Тойла интересуется у канцлера права, можно ли привлечь детей к управлению
Тойла интересуется у канцлера права, можно ли привлечь детей к управлению
Волостной специалист по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу спросила у канцлера права, могут ли несовершеннолетние представители молодежного волостного собрания участвовать в работе постоянных комиссий волостного собрания и нужно ли для этого согласие родителей.
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