Тойла интересуется у канцлера права, можно ли привлечь детей к управлению

Волостной специалист по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу спросила у канцлера права, могут ли несовершеннолетние представители молодежного волостного собрания участвовать в работе постоянных комиссий волостного собрания и нужно ли для этого согласие родителей.

Руководитель отдела по правам детей и молодежи при канцлере права советник канцлера права Андрес Ару ответил, что местное самоуправление имеет право на самоорганизацию, и на основании этого закон позволяет городскому или волостному собранию решать, следует ли и в какой степени привлекать людей, не входящих в волостное собрание, в состав комиссий волостного собрания, и имеют ли те люди, которые не являются членами волостного собрания, право голоса в комиссии.