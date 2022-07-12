Валло Реймаа: В Тойла люди жили еще в доисторическое время

Согласно первоначальным результатам рабочей группы Айвара Крийска, нынешнее поселение существовало до конца доисторической эпохи. В предшествующий викингам период начали заново использовать находящееся возле поселения старое каменное кладбище, из которого сделали захоронение останков трупосожжения, а также по крайней мере один раз захоронили и в лодке. Находки указывают на связь с юго-восточной Финляндией, и тогдашний Тойла представлял собой естественную часть международного мира викингов.

Ко времени не позднее конца доисторической эпохи относится большое и мощное место поселения, находящееся на противоположной стороне начинающихся у кладбища полей, где культурный слой содержит очень много находок шлаков. Поскольку там еще не делались пробные раскопки, то непонятно, с каких времен тамошнее поселение (деревня Кярилыпе). Нельзя исключать, что в какое-то время жили одновременно в обоих поселениях. В таком случае возникает вопрос, какие отношения были между жителями. Не найдено также и подземное кладбище доисторической эпохи вместе с тамошними "кукрузескими госпожами".

В любом случае при сегодняшнем состоянии исследования вырисовывается картина, что захоронение раннего железного века располагалось в непосредственной близости от хутора. На вершине возвышенности, возможно, находилась небольшая священная роща. Во время Римского железного века из одного хутора разрослось небольшое поселение с несколькими домами (древняя мыза?) и новые каменные захоронения располагались уже немного вдалеке, т.е. в противоположной части кладбища. Во времена до викингов кладбище было оставлено, и хоронить стали опять ближе к жилищу, для чего начали снова использовать старое кладбище. Примерно в середине эпохи викингов весь комплекс был окончательно заброшен.