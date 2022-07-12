Значение организованных в Тойла по инициативе Айвара Крийска археологических раскопок намного больше, чем это видно на семи маленьких, размером с квадратный метр, пробных шурфах.
Валло Реймаа: В Тойла люди жили еще в доисторическое время
Во-первых, очень значимо, что на самом главном археологическом ландшафте Эстонии железного века, который простирается от Силламяэ до Люганузе (а на самом деле до Пада и Кунда), наконец-то производятся раскопки, которые обусловлены желанием получить новые системные знания о нашем доисторическом времени. До этого причинами появления археологов было либо попадание археологического наследия в зону новостройки, либо очередная находка кладоискателей.
Мало-мальски системное археологическое исследование северо-востока Эстонии закончилось три четверти века назад, когда научный интерес Марты Шмидехельм переключился на другое. Именно она в 1943 и 1947 годах обнаружила находящийся на новом тойласком кладбище со стороны реки каменный могильник, который, к сожалению, был сильно поврежден окопами.
Этот могильник располагается, как и свойственно каменным захоронениям, в восточной части плоской возвышенности с обзорным видом на окрестные поля. В самых нижних слоях могильника Шмидехельм обнаружила осколки посуды в стиле ямочно-гребенчатой керамики из грубого материала (такая посуда использовалась для хранения и приготовления пищи), а вместе с тем нашла и параллели с найденным материалом в городищах Дьяковской культуры.
Эта культура получила название по селу Дьяково близ Москвы и является одной из известнейших финно-угорских археологических культур. Согласно последней информации, именно из того региона в конце среднего бронзового века и прибыли в несколько заходов к Балтийскому морю наши предки.
На керамических осколках Шмидехельм обнаружила следы того, что до возведения могильника они лежали на открытой погодным влияниям песчаной почве, что означает, что в течение какого-то периода до возведения каменного могильника это место в качестве жизнедеятельности человека не использовалось. Вероятно, это было какое-то раннее домогильное поселение. Культурный слой, ясно и наглядно указывающий на место поселения, отсутствовал. Необходимость найти ответ на этот вопрос и привела Айвара Крийска в Тойла.
"Мало-мальски системное археологическое исследование северо-востока Эстонии закончилось три четверти века назад, когда научный интерес Марты Шмидехельм переключился на другое".
Валло Реймаа, историк
Результаты превзошли все ожидания, а самые старые из найденных керамических осколков указывают даже на культуру шнуровой керамики конца каменного века. Напомним, что это та же культура, одно из известнейших захоронений которой находится в Сопе, а также места нахождения которой Крийска один за одним откапывал в низовье реки Нарва. Теперь же он упомянул в беседе, что нашел и тамошнее кладбище.
Естественно, что люди культуры шнуровой керамики широко передвигались между Нарвой и Сопе, и следы этого должны были сохраниться в глубинных слоях земли. В любом случае теперь понятно, что в какое-то время они останавливались и в Тойла. Следы поселений археологи нашли и с того же периода, что и каменное захоронение, обнаруженное Шмидехельм, т.е. с доримского железного века. По предположениям Айвара Крийска, в тот период это мог быть отдельный хутор. Конечно же, данные пробных шурфов еще очень предварительные.
Наверное, самыми интригующими находками оказались следы кузнечного мастерства (в т.ч. бронзовых работ), которые, согласно нашему времяисчислению, относятся к следующим векам, которые представляют собой культурный расцвет северо-востока. По оценке Айвара Крийска, теперь это уже могут быть различные здания и домохозяйства. Возможно, этот комплекс можно назвать древней мызой. Огороженные захоронения этого периода находились в западной части нового тойлаского кладбища, где в свое время занимался раскопками археолог Эвальд Тыниссон. Отдельные находки того периода были обнаружены и на окрестных полях.
Согласно первоначальным результатам рабочей группы Айвара Крийска, нынешнее поселение существовало до конца доисторической эпохи. В предшествующий викингам период начали заново использовать находящееся возле поселения старое каменное кладбище, из которого сделали захоронение останков трупосожжения, а также по крайней мере один раз захоронили и в лодке. Находки указывают на связь с юго-восточной Финляндией, и тогдашний Тойла представлял собой естественную часть международного мира викингов.
Ко времени не позднее конца доисторической эпохи относится большое и мощное место поселения, находящееся на противоположной стороне начинающихся у кладбища полей, где культурный слой содержит очень много находок шлаков. Поскольку там еще не делались пробные раскопки, то непонятно, с каких времен тамошнее поселение (деревня Кярилыпе). Нельзя исключать, что в какое-то время жили одновременно в обоих поселениях. В таком случае возникает вопрос, какие отношения были между жителями. Не найдено также и подземное кладбище доисторической эпохи вместе с тамошними "кукрузескими госпожами".
В любом случае при сегодняшнем состоянии исследования вырисовывается картина, что захоронение раннего железного века располагалось в непосредственной близости от хутора. На вершине возвышенности, возможно, находилась небольшая священная роща. Во время Римского железного века из одного хутора разрослось небольшое поселение с несколькими домами (древняя мыза?) и новые каменные захоронения располагались уже немного вдалеке, т.е. в противоположной части кладбища. Во времена до викингов кладбище было оставлено, и хоронить стали опять ближе к жилищу, для чего начали снова использовать старое кладбище. Примерно в середине эпохи викингов весь комплекс был окончательно заброшен.
В конце доисторического периода жили в деревне Кярилыпе, о которой велась речь ранее, и в деревне Пюхайыэ, которая располагалась на противоположном берегу мызы Пюхайыэ. Своего рода интересным челленджем для археологов является именно территория мызы Пюхайыэ, которая находится на мысе старой излучины реки. Невозможно поверить, что такое природно хорошо защищенное место не использовалось в древние времена для поселений. В любом случае Айвар Крийска планирует осенью это изучить.