Новым директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве стал Тармо Пост

Конкурс на замещение вакантной должности директора был объявлен в конце июня. Конкурсная комиссия единогласно избрала новым руководителем школы Тармо Поста.

Ранее он работал в Валгаской основной школе учителем начальных классов, а затем стал завучем и наконец директором этой же школы. В течение последних семи лет Тармо Пост возглавлял Элваскую гимназию. Он также принял участие в ряде международных программ обучения, консультировал школы в разных регионах Эстонии и выступил инициатором проектов «Мастер-класс – руководитель школы руководителю школы» и «Спорт в школе» Эстонского олимпийского комитета и серии велотуров «Как тебе живется, эстонская школа?». Тармо Пост окончил Таллиннский университет со специальностью «Педагогика и методика начального образования».

По словам руководителя сферы управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммала, Ярвеская школа Кохтла-Ярве получит замечательного директора. «Управление и развитие солидной школы со столетней историей – огромная ответственность. Поэтому особенно отрадно, что Ярвескую школу Кохтла-Ярве возглавит такой опытный руководитель, который также отлично разбирается в актуальных сейчас для данной школы вопросах», заявил Райво Труммал.

Тармо Пост подчеркнул важность доступности качественного образования на эстонском языке в любом уголке нашей страны ради обеспечения молодежи равных возможностей в дальнейшей жизни. «Развитие содержания обучения в сочетании со строительством нового здания школы объединит наш коллектив и будет стимулировать положительную атмосферу», заключил Тармо Пост.

В состав комиссии входили представители как Министерства образования и науки, так и попечительского совета школы и местного самоуправления.