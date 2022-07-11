В субботу в Ахмеской части Кохтла-Ярве прозвучали выстрелы. Полиция нашла оружие, а стрелка пока нет.
Неизвестный стрелял в Ахтме
Неизвестный стрелял в Ахтме
9 июля полицию вызвали на улицу Малева в Кохтла-Ярве, где звонивший услышал два выстрела перед домом.
В ходе обыска прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в кустах огнестрельное оружие с боеприпасами.
В результате инцидента никто не пострадал. Подробности случившегося, в том числе лицо, совершившее преступление, будут выяснять в рамках уголовного производства.
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