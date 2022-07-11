Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Неизвестный стрелял в Ахтме

Erik Kalda
, ajakirjanik
Неизвестный стрелял в Ахтме
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Cтрельба из пистолета. Иллюстративное фото.
Cтрельба из пистолета. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

В субботу в Ахмеской части Кохтла-Ярве прозвучали выстрелы. Полиция нашла оружие, а стрелка пока нет.

9 июля полицию вызвали на улицу Малева в Кохтла-Ярве, где звонивший услышал два выстрела перед домом.

В ходе обыска прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в кустах огнестрельное оружие с боеприпасами.

В результате инцидента никто не пострадал. Подробности случившегося, в том числе лицо, совершившее преступление, будут выяснять в рамках уголовного производства.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх