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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как новое правительство собирается обуздать энергоцены?

Северное побережье
Как новое правительство собирается обуздать энергоцены?
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Кальви Кыва.
Кальви Кыва. Фото: Riigikogu

Новая правительственная коалиция (Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы) пообещала предстоящей зимой прийти людям на помощь при оплате невероятных энергосчетов.

Кальви КЫВА, член Рийгикогу, СДПЭ:

- Сейчас повсюду говорят о том, что отопительный сезон для многих окажется тяжелым. Премьер-министр Кая Каллас в середине июня призналась в интервью зарубежным медиа, что из-за высоких цен на энергию Эстонию ждет мучительная зима.

С высокими энергоценами поможет справиться и реформа электрорынка, которая предусматривает установление потолка цен на электричество, газ и центральное отопление. Таким образом государство будет компенсировать людям стоимость домашнего отопления, которое превысит установленный предел, т.е. возьмет на себя большую часть увеличившихся расходов. Детали этой реформы будут определены в ближайшие месяцы.

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