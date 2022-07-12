ОДИН ВОПРОС ⟩ Как новое правительство собирается обуздать энергоцены?

- Сейчас повсюду говорят о том, что отопительный сезон для многих окажется тяжелым. Премьер-министр Кая Каллас в середине июня призналась в интервью зарубежным медиа, что из-за высоких цен на энергию Эстонию ждет мучительная зима.

С высокими энергоценами поможет справиться и реформа электрорынка, которая предусматривает установление потолка цен на электричество, газ и центральное отопление. Таким образом государство будет компенсировать людям стоимость домашнего отопления, которое превысит установленный предел, т.е. возьмет на себя большую часть увеличившихся расходов. Детали этой реформы будут определены в ближайшие месяцы.