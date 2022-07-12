Новая правительственная коалиция (Партия реформ, "Отечество" и социал-демократы) пообещала предстоящей зимой прийти людям на помощь при оплате невероятных энергосчетов.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как новое правительство собирается обуздать энергоцены?
Как новое правительство собирается обуздать энергоцены?
Кальви КЫВА, член Рийгикогу, СДПЭ:
- Сейчас повсюду говорят о том, что отопительный сезон для многих окажется тяжелым. Премьер-министр Кая Каллас в середине июня призналась в интервью зарубежным медиа, что из-за высоких цен на энергию Эстонию ждет мучительная зима.
С высокими энергоценами поможет справиться и реформа электрорынка, которая предусматривает установление потолка цен на электричество, газ и центральное отопление. Таким образом государство будет компенсировать людям стоимость домашнего отопления, которое превысит установленный предел, т.е. возьмет на себя большую часть увеличившихся расходов. Детали этой реформы будут определены в ближайшие месяцы.