Миротворцева в очередной раз приблизила рекорд Эстонии к лучшим мировым достижениям

На чемпионате Эстонии среди юниоров Миротворцева преодолела 12 с половиной кругов стадиона со временем 21.54,86, что более чем на полминуты лучше ее собственного рекорда Эстонии, установленного два года назад в Баку.

Благодаря новому рекорду Эстонии Миротворцева поднялась на 11-е место в мировом рейтинге сезона в этой дисциплине. В Европе только шесть ходоков в этом году показали лучшее время, чем она.