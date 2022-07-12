19-летняя силламяэска Екатерина Миротворцева в воскресенье в Раквере установила новый рекорд Эстонии в спортивной ходьбе на 5000 метров.
Миротворцева в очередной раз приблизила рекорд Эстонии к лучшим мировым достижениям
Миротворцева в очередной раз приблизила рекорд Эстонии к лучшим мировым достижениям
На чемпионате Эстонии среди юниоров Миротворцева преодолела 12 с половиной кругов стадиона со временем 21.54,86, что более чем на полминуты лучше ее собственного рекорда Эстонии, установленного два года назад в Баку.
Благодаря новому рекорду Эстонии Миротворцева поднялась на 11-е место в мировом рейтинге сезона в этой дисциплине. В Европе только шесть ходоков в этом году показали лучшее время, чем она.
В конце июня Миротворцева, которая тренируется под руководством Евгения Терентьева в силламяэском "Kalev", также установила рекорд Эстонии на дистанции 10000 метров, преодолев 25 кругов за 46.48,99 и опередив на круг даже лучших ходоков-мужчин Эстонии.
Ключевые слова