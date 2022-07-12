Энели Ефимова стала четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров

Ефимова проплыла 100 метров кролем за 1.06,50, что уступает всего лишь на три сотые доли секунды ее рекорду Эстонии. Ближайшую конкурентку она опередила аж на 2,3 секунды, что считается огромным отрывом на такой короткой дистанции.