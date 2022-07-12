Пятнадцатилетняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова стала трехкратной чемпионкой юниорского чемпионата Европы, проходящего в Бухаресте, - в воскресенье вечером с большим перевесом она стала лучшей на стометровке кролем. Одно золото было завоевано ею уже в прошлом году.
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Энели Ефимова стала четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров
Энели Ефимова стала четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров
Ефимова проплыла 100 метров кролем за 1.06,50, что уступает всего лишь на три сотые доли секунды ее рекорду Эстонии. Ближайшую конкурентку она опередила аж на 2,3 секунды, что считается огромным отрывом на такой короткой дистанции.
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