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Энели Ефимова стала четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров

Эрик Гамзеев
, журналист
Энели Ефимова стала четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров
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Чистая работа в Бухаресте: на всех трех индивидуальных дистанциях, на которых стартовала Энели Ефимова на юниорском ЧЕ, она завоевала золотую медаль.
Чистая работа в Бухаресте: на всех трех индивидуальных дистанциях, на которых стартовала Энели Ефимова на юниорском ЧЕ, она завоевала золотую медаль. Фото: Eesti Ujumisliit

Пятнадцатилетняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова стала трехкратной чемпионкой юниорского чемпионата Европы, проходящего в Бухаресте, - в воскресенье вечером с большим перевесом она стала лучшей на стометровке кролем. Одно золото было завоевано ею уже в прошлом году.

Ефимова проплыла 100 метров кролем за 1.06,50, что уступает всего лишь на три сотые доли секунды ее рекорду Эстонии. Ближайшую конкурентку она опередила аж на 2,3 секунды, что считается огромным отрывом на такой короткой дистанции.

Тренирующаяся в последние годы под руководством Хенри Хейна Ефимова ранее завоевала в Бухаресте золото и в кроле на 50 и 200 метров.

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