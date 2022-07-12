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МУЗЫКА НА ВОДЕ ⟩ Волшебное воскресенье в Кохтла-Ярвеском народном парке

ГАЛЕРЕЯ!
Ирина Кивисельг
, журналист
Волшебное воскресенье в Кохтла-Ярвеском народном парке
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Концерт-променад хорош тем, что у слушателей всегда есть выбор: слушать, если нравится, а если нет - можно уйти в любой момент.
Концерт-променад хорош тем, что у слушателей всегда есть выбор: слушать, если нравится, а если нет - можно уйти в любой момент. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Летний праздник "Музыка на воде" в городском парке Кохтла-Ярве собрал более тысячи участников, апогеем программы стала классическая музыка в исполнении Нарвского симфонического оркестра, солировал виртуоз-скрипач Михаил Крутик.

"Волшебный вечер", "удивительно", "здорово" - эти и подобные эпитеты раздавались поздним вечером в парке, когда прозвучал последний аккорд Нарвского симфонического оркестра, окунувшего публику в чарующий мир классической музыки. В полуторачасовой программе музыканты "прокатили" слушателей по странам и континентам, исполнив произведения Хейно Эллера, Антонио Вивальди, Эйтора Вила-Лобоса, Астора Пьяццоллы и Вольфганга Амадея Моцарта. 

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