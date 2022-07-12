Летний праздник "Музыка на воде" в городском парке Кохтла-Ярве собрал более тысячи участников, апогеем программы стала классическая музыка в исполнении Нарвского симфонического оркестра, солировал виртуоз-скрипач Михаил Крутик.
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МУЗЫКА НА ВОДЕ ⟩ Волшебное воскресенье в Кохтла-Ярвеском народном парке
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Волшебное воскресенье в Кохтла-Ярвеском народном парке
"Волшебный вечер", "удивительно", "здорово" - эти и подобные эпитеты раздавались поздним вечером в парке, когда прозвучал последний аккорд Нарвского симфонического оркестра, окунувшего публику в чарующий мир классической музыки. В полуторачасовой программе музыканты "прокатили" слушателей по странам и континентам, исполнив произведения Хейно Эллера, Антонио Вивальди, Эйтора Вила-Лобоса, Астора Пьяццоллы и Вольфганга Амадея Моцарта.