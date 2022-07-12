ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Реформа, которую нельзя было больше откладывать

Несомненно, важны и повышение семейных пособий, рост необлагаемого минимума и компенсирование затрат на электричество, но в длительной перспективе весомее и сложнее всего добиться того, чтобы не позднее 2030 года образование в Эстонии велось на эстонском языке. Это вопрос, решение которого десятилетиями откладывалось, а также порождало раздор в обществе и поставило большое число молодых людей в сложное положение.

Срок создаваемого правительства короток, и понятно, что за восемь месяцев невозможно будет провести такую большую реформу. Но времени достаточно для того, чтобы обозначить конкретный план действий и принять решения, чтобы безвозвратно двигаться к выполнению поставленной цели.

Одним из ключевых вопросов при этом является подготовка достаточного количества сильных учителей эстонского языка, которые бы хотели выполнять эту благодарную работу. Это потребует значительно большей оплаты труда, а также создания широко поддерживающей и вдохновляющей среды.

Это также предполагает проведение разъяснительной работы в русскоговорящих семьях, чтобы они поддерживали проводимую реформу, а не выступали против. Эстоноязычное образование - это не придирка, а путь в лучшее и полное возможностей будущее. Ключевыми фигурами при этом должны стать директора школ, а в случае с муниципальными школами - и самоуправления. Руководитель школы формирует отношение и определяет приоритеты.