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Люганузе ради экономии денег сам заботится о собственных зеленых насаждениях

Два новых трактора экономят десятки тысяч евро
Кюлли Крийс
, журналист
Люганузе ради экономии денег сам заботится о собственных зеленых насаждениях
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В этом году накануне Яанова дня в Кивиыли завершили благоустройство центральной площади, за которой волость ухаживает теперь также собственными силами.
В этом году накануне Яанова дня в Кивиыли завершили благоустройство центральной площади, за которой волость ухаживает теперь также собственными силами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное управление этой весной отказалось от объявления тендера на уход за зелеными зонами, и необходимыми работами по благоустройству занялось собственное хозяйственное подразделение волости.

Старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер сказала, что этой весной договор на уход за зелеными зонами с двумя предприятиями закончился и волостное управление решило, что собственное хозяйственное подразделение волости отлично справится с работами по озеленению и покосу. "До сих пор эти договоры предусматривали круглогодичную работу, то есть за покос мы платили и в декабре", - сказала Вейзер, представляющая пришедшую к власти осенью прошлого года коалицию "Отечества" и Центристской партии.

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