Люганузе ради экономии денег сам заботится о собственных зеленых насаждениях

Старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер сказала, что этой весной договор на уход за зелеными зонами с двумя предприятиями закончился и волостное управление решило, что собственное хозяйственное подразделение волости отлично справится с работами по озеленению и покосу. "До сих пор эти договоры предусматривали круглогодичную работу, то есть за покос мы платили и в декабре", - сказала Вейзер, представляющая пришедшую к власти осенью прошлого года коалицию "Отечества" и Центристской партии.