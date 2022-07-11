Стало известно распределение министерских портфелей в новом правительстве

При распределении министерских портфелей партии Isamaa в правительстве перейдут пост министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра предпринимательства и инфотехнологий, а также министра государственного управления, сообщил председатель Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер.

По его словам, у Партии реформ будут портфели премьер-министра, министра финансов, министра обороны, министра социальной защиты и министра сельской жизни.

Как сообщил Rus.ERR генеральный секретарь СДП Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия Эстонии получит портфели министра внутренних дел, министра здоровья и труда, министра экономики и коммуникаций, министра окружающей среды и министра культуры.

Хелир-Вальдор Сеэдер отметил, что распределение портфелей в создаваемой коалиции показывает хороший баланс. "Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и разделение портфелей поможет реализовать эти цели", - сказал Сеэдер.

В интервью ERR Сеэдер сказал, что пока не решил, войдет ли он в состав правительства в качестве министра. "В оставшиеся дни мы в партии обсудим эти вопросы и примем решения", - пояснил он.