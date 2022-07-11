Санкции против России задали работы таможне

«Это наша новая реальность», — сказала руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.

В утренней программе радио Äripäev Курвитс сказала, что, поскольку список новых товаров, подпадающих под санкции - очень длинный, это значительно увеличило работу чиновников.

C понедельника закончился переходный период, который позволял по ранее заключенным договорам импортировать в Европейский союз или экспортировать из Европейского союза в Российскую Федерацию определенные санкционные товары.

Изменения коснулись и физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях.

В списках запрещенных товаров есть и такие, ввоз или вывоз которых из России до сих пор был привычным. Например, из РФ больше нельзя ввозить старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, содержащие калий удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки, и т.д.

Пассажирам также необходимо обратить внимание на ограничения, наложенные на алкоголь: с 10 июля из России, несмотря на количество, запрещено ввозить такие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и др. Пиво, вино и сидр разрешено ввозить в ранее установленных количествах (пиво - 16 литров, вино - 4 литра, сидр - 2 литра).