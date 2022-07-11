В связи с только что вступившими в силу новыми санкциями против России нужно запасаться большим временем для оформления таможенных документов, пишет Äripäev.
Санкции против России задали работы таможне
«Это наша новая реальность», — сказала руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.
В утренней программе радио Äripäev Курвитс сказала, что, поскольку список новых товаров, подпадающих под санкции - очень длинный, это значительно увеличило работу чиновников.
C понедельника закончился переходный период, который позволял по ранее заключенным договорам импортировать в Европейский союз или экспортировать из Европейского союза в Российскую Федерацию определенные санкционные товары.
Изменения коснулись и физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях.
В списках запрещенных товаров есть и такие, ввоз или вывоз которых из России до сих пор был привычным. Например, из РФ больше нельзя ввозить старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, содержащие калий удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки, и т.д.
Пассажирам также необходимо обратить внимание на ограничения, наложенные на алкоголь: с 10 июля из России, несмотря на количество, запрещено ввозить такие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и др. Пиво, вино и сидр разрешено ввозить в ранее установленных количествах (пиво - 16 литров, вино - 4 литра, сидр - 2 литра).
Кроме того, НТД напоминает пассажирам, что в Россию уже ранее было запрещено ввозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро, например, смартфоны и ноутбуки, и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, ценную сумочку, верхнюю одежду и т.д.