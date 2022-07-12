Каллас о снижении акциза на топливо: другие страны говорят не делать этого

Перед формированием новой правительственной коалиции Isamaa направила в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на моторное топливо до минимального уровня Европейского союза, который, по словам Каллас, больше не стоит на повестке дня.

"Когда люди находятся в оппозиции, они выдвигают всевозможные идеи, когда они присоединяются к коалиции, они разбираются, разумна ли первопричина этих идей", – сказала Каллас в эфире "Uudis+".

По словам Каллас, опыт европейских стран, таких как Германия и Польша, показывает, что снижение акциза не доходит до заправок и не дает людям сэкономить. "В немецких СМИ было много возмущения по поводу того, что акцизы не поступают, однако их снизили, а люди этого не чувствуют", – сказала она.

По словам Каллас, снижение акцизов имело бы прямой эффект, если бы цены на топливо были стабильными, но в нынешней ситуации, когда цены постоянно меняются, снижение налога не дошло бы до людей. Премьер-министр добавила, что те страны, которые пошли по пути снижения акциза, предупредили, основываясь на своем опыте, что этого делать не стоит.