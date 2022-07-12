Здание российского консульства в Нарве разваливается

Двухметровый сад вокруг консульства украшен граффити «нет войне». Стены здания покрыты плесенью, а часть кровли отвалилась. Лестница главного входа совсем обветшала, цветы, которые давно не поливали, завяли.

И пешеходные, и автомобильные ворота закрыты на замок. По словам жителей соседних домов, они не видели, чтобы кто-то после закрытия консульства входил в здание или выходил из него. Сотрудница визовой компании в здании напротив сказала, что теперь они должны отправлять заявления на получение визы в посольство в Таллинне.