Прогноз: экономическая ситуация в Эстонии в ближайшее полугодие ухудшится

Июньские оценки экспертов Института конъюнктуры свидетельствуют о том, что нынешнее состояние экономики Эстонии удовлетворительное, но значительно ухудшилось по сравнению с мартом. Ожидается, что из-за начавшейся в феврале войны в Украине, в ближайшее полугодие экономика будет остывать, сообщает ERR.

Индекс экономического климата снизился более чем на 15 пунктов и сейчас составляет -49,8 пункта. Индекс экономической уверенности, объединяющий оценки руководителей предприятий и потребителей Эстонии, в июне составил 92,6 пункта, что на 8 пунктов ниже мартовской оценки и ниже долгосрочного среднего значения.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, ухудшение ситуации прогнозировалось еще в предыдущем опросе, но последние данные показывают, что опасались худшего, и экономика Эстонии справилась с трудной ситуацией.