По оценке, данной в июне экспертами Эстонского института конъюнктуры, экономический климат в Эстонии меняется: хотя потребление пока и не снизилось, положение семей ухудшилось.
Прогноз: экономическая ситуация в Эстонии в ближайшее полугодие ухудшится
Июньские оценки экспертов Института конъюнктуры свидетельствуют о том, что нынешнее состояние экономики Эстонии удовлетворительное, но значительно ухудшилось по сравнению с мартом. Ожидается, что из-за начавшейся в феврале войны в Украине, в ближайшее полугодие экономика будет остывать, сообщает ERR.
Индекс экономического климата снизился более чем на 15 пунктов и сейчас составляет -49,8 пункта. Индекс экономической уверенности, объединяющий оценки руководителей предприятий и потребителей Эстонии, в июне составил 92,6 пункта, что на 8 пунктов ниже мартовской оценки и ниже долгосрочного среднего значения.
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, ухудшение ситуации прогнозировалось еще в предыдущем опросе, но последние данные показывают, что опасались худшего, и экономика Эстонии справилась с трудной ситуацией.
"Война в Украине началась в середине первого квартала, а значит, ее последствия еще какое-то время будут отражаться на нашей экономике. Различные санкции будут вступать в силу постепенно, поэтому в ближайшие месяцы их негативное влияние усилится. Несмотря на то, что экономика Эстонии остывает, последние статистические данные показывают, что она продолжает расти; увеличивается как частное потребление, так и промышленное производство, хотя и рука об руку с ростом потребительских цен", - пояснил Сутть.