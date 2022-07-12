Коалиция пересмотрит объемы вырубки леса

Согласно коалиционному соглашению, Социал-демократической партии достанутся портфели министра окружающей среды, однако решение об объемах вырубки леса будет принимать не министр, а правительство, подчеркнула Каллас.

В конце мая министр окружающей среды Эрки Сависаар утвердил объем вырубки государственного леса, который вместо запланированных изначально 13% сократится лишь на 4%.

"При пересмотре объемов вырубки леса нужно руководствоваться как социальными и экологическими, так и экономическими целями", - отметила Каллас, добавив, что министр окружающей среды должен представить правительству предложения, на основании которых будет вынесено решение.

По словам Каллас, на коалиционных переговорах сторонам не удалось добиться конкретики касательно объемов вырубки леса, поскольку найти компромисс между разными группами интересов довольно сложно.