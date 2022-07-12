Основание позорного столба 17 века нашли в Нарве

„Этот позорный столб, изготовленный каменотесом Маттиусом Даллусом, - самый ранний архитектурный памятник Нарвы“, - подчеркивает Илья Давыдов. Согласно сохранившимся гравюрам, четырехугольный столб сужался кверху, в его основание была вделана цепь с шейными кандалами, а на верхушке установлена фигура судебного исполнителя с розгой в руке.

По мнению Ильи, позорный столб в свое время отнюдь не был просто местом отбывания унизительного наказания и публичной порки. „Он имел и большое воспитательное значение. Это было напоминание горожанам, что здесь, на территории Нарвы, магистрат соблюдает закон“, - рассказывает археолог.