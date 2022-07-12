На Ратушной площади в Нарве продолжаются археологические раскопки. Найдены осколки дорогой голландской черепицы, покрытой черной глазурью, и место, где в семнадцатом веке находился городской позорный столб.
Основание позорного столба 17 века нашли в Нарве
„Этот позорный столб, изготовленный каменотесом Маттиусом Даллусом, - самый ранний архитектурный памятник Нарвы“, - подчеркивает Илья Давыдов. Согласно сохранившимся гравюрам, четырехугольный столб сужался кверху, в его основание была вделана цепь с шейными кандалами, а на верхушке установлена фигура судебного исполнителя с розгой в руке.
По мнению Ильи, позорный столб в свое время отнюдь не был просто местом отбывания унизительного наказания и публичной порки. „Он имел и большое воспитательное значение. Это было напоминание горожанам, что здесь, на территории Нарвы, магистрат соблюдает закон“, - рассказывает археолог.
Он упоминает интересную деталь: оказывается, в Нарвском музее до сих пор хранятся подлинные шейные кандалы с цепью от этого позорного столба. Они были частью прежней постоянной экспозиции. „Когда памятник демонтировали, предположительно, в 1850-1860-х годах, - рассказывает археолог. - Шейные кандалы кто-то принес в музей Петра I. Это один из немногих экспонатов, попавших в дальнейшем в коллекцию Нарвского музея. Большая часть экспонатов музея исчезла во время Второй мировой войны, а вот кандалы сохранились“.