В Раквере началось перезахоронение братской могилы красноармейцев

«Последнее пристанище мертвых должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в Комиссию по захоронениям военных времен», - сказал вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап. — Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобожден от идеологического памятника в городском пространстве».

Городская управа Раквере обратилась в действующую при Министерстве обороны Комиссию по захоронениям военных времен с предложением перезахоронить находящееся в неподходящем месте воинское захоронение, а также переместить памятник. Комиссия сочла перезахоронение целесообразным, и министр обороны поручил организовать его Военному музею, располагающему необходимыми ноу-хау.

«Перезахоронение погибших на войне на кладбище является обычной практикой, и это делалось в Эстонии раньше. За последние несколько десятилетий были перезахоронены тысячи останков участников Второй мировой войны — как немецкой, так и Красной Армии», — рассказал директор военного музея Хеллар Лилль.

Перезахоронение останков будет организовано достойно и с учетом соответствующих обычаев.