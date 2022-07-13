Женщины оказались в ловушке между сломавшимися деревьями

В основном в Алутагузеской волости пришлось заниматься уборкой упавших на дороги и представлявших опасность для движения деревьев.

Примерно в полшестого вечера в Кунингакюла в Алутагузеской волости спасатели убрали с дороги семь сломанных деревьев и освободили двух молодых женщин, ехавших на автомобиле и оказавшихся между ними в ловушке.