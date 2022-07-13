Во вторник вечером между 17.00 и 20.00 спасатели получили в Ида-Вирумаа 32 вызова для ликвидации последствий шторма.
Женщины оказались в ловушке между сломавшимися деревьями
Женщины оказались в ловушке между сломавшимися деревьями
В основном в Алутагузеской волости пришлось заниматься уборкой упавших на дороги и представлявших опасность для движения деревьев.
Примерно в полшестого вечера в Кунингакюла в Алутагузеской волости спасатели убрали с дороги семь сломанных деревьев и освободили двух молодых женщин, ехавших на автомобиле и оказавшихся между ними в ловушке.
Примерно в семь вечера в деревне Карьямаа Алутагузеской волости дерево упало на автомобиль. Устранением упавшего дерева занялся собственник автомобиля.
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