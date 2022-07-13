В резултате сильного ветра во вторник вечером была повреждена система уличного освещения в Нарве.
Шторм повредил уличное освещение в Нарве
Шторм повредил уличное освещение в Нарве
"Из-за сломанных деревьев и веток было повреждено уличное освещение. На данный момент, обслуживающая уличное освещение фирма A.V.R. Elekter OÜ устраняет неполадки в аварийном режиме", сообщила горуправа.
В результате сильного ветра и ливня был также нарушена работа светофоров в городе.
Городские власти просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
О повреждениях уличного освещения можно сообщить фирме напрямую по дежурному номеру 58580700.