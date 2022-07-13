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Шторм повредил уличное освещение в Нарве

Erik Kalda
, ajakirjanik
Шторм повредил уличное освещение в Нарве
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Из-за сломанных деревьев и веток было повреждено уличное освещение.
Из-за сломанных деревьев и веток было повреждено уличное освещение. Фото: Городское упоавление Нарвы.

В резултате сильного ветра во вторник вечером была повреждена система уличного освещения в Нарве.

"Из-за сломанных деревьев и веток было повреждено уличное освещение. На данный момент, обслуживающая уличное освещение фирма A.V.R. Elekter OÜ устраняет неполадки в аварийном режиме", сообщила горуправа.

В результате сильного ветра и ливня был также нарушена работа светофоров в городе.

Городские власти просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

О повреждениях уличного освещения можно сообщить фирме напрямую по дежурному номеру 58580700.

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