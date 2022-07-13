В Нарве открывается выставка «Нарвский замок глазами художников»

Нарвский замок глазами художников

Нарвский замок, заложенный в XIII веке на высоком берегу реки Наровы, за свою историю служил источником вдохновения для многих художников.

Первыми, кто стремился запечатлеть величественное строение на фоне живописного ландшафта, были иностранные дипломаты, путешествовавшие через Нарву и дополнявшие свои путевые записки рисунками и гравюрами. Начиная с XIX века Нарвский замок все чаще появляется на живописных полотнах художников.

Новая выставка Художественной галереи Нарвского музея предлагает взглянуть на Нарвский замок глазами художников разных эпох – от XIX века до сегодняшнего дня.