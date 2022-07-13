Партия "Отечество" еще весной предложила частично компенсировать людям покупку дров, и теперь этот вопрос обсуждается на коалиционных переговорах, сообщил член правления партии Айвар Кокк.
"Отечество" предложило компенсировать покупку дров
"Отечество" предложило компенсировать покупку дров
В интервью ERR Кокк отметил, что "Отечество" борется за свою идею на коалиционных переговорах: "Эта тема не забыта. Сейчас стоимость дров выросла более чем в два раза, это влияет на многие домохозяйств".
По его словам, партия предложила взять под контроль рост цен и чтобы государство компенсировало людям покупку.
"Сейчас стоимость дров приблизилась к 80 евро, а была от 30 до 40 евро за кубометр. Предложили компенсировать частично, но пока идут споры относительно размера компенсации", – сказал он.