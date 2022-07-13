"Отечество" предложило компенсировать покупку дров

В интервью ERR Кокк отметил, что "Отечество" борется за свою идею на коалиционных переговорах: "Эта тема не забыта. Сейчас стоимость дров выросла более чем в два раза, это влияет на многие домохозяйств".

По его словам, партия предложила взять под контроль рост цен и чтобы государство компенсировало людям покупку.