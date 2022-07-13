Подписание коалиционного договора пройдет в пятницу

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил ERR, что в пятницу состоится внеочередное заседание Рийгикогу, на котором премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подаст в отставку. Также в этот день пройдет вторая внеочередная сессия, на которой Каллас, как ожидается, получит мандат на формирование нового правительства.

По словам Ляэнеметса, подписание коалиционного соглашения состоится между этими сессиями.

Член Isamaa Айвар Кокк сказал, что подписание состоится до обеда.

Ляэнеметс отметил, что на следующей неделе также будет проведено несколько внеочередных заседаний Рийгикогу.

"Прежде всего, необходимо провести третье чтение нескольких законопроектов. На следующей неделе также состоятся приведение к присяге министров и замещающих членов Рийгикогу, которые будут работать вместо новых членов правительства", - добавил лидер соцдемов.