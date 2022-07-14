Результаты недавнего общеэстонского исследования рынка труда очень схожи с результатами исследования 2019 года, когда никто еще ничего не слышал о коронавирусе.
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Дефицит рабочей силы вынуждает работодателей понемногу повышать заработную плату
Дефицит рабочей силы вынуждает работодателей понемногу повышать заработную плату
Бурные события эпидемии коронавируса потрясли, напугали и изменили рынок труда, но сегодня можно сказать, что изменения были быстрыми, а восстановление еще более быстрым.