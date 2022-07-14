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Дефицит рабочей силы вынуждает работодателей понемногу повышать заработную плату

Кюлли Крийс
, журналист
Дефицит рабочей силы вынуждает работодателей понемногу повышать заработную плату
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Изменившиеся времена меняют рынок труда, и "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" снова нуждаются в шахтерах, которые вскоре при посредничестве кассы по безработице приступят к повышению квалификации в Ида-Вирумааском центре профессионального образования.
Изменившиеся времена меняют рынок труда, и "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" снова нуждаются в шахтерах, которые вскоре при посредничестве кассы по безработице приступят к повышению квалификации в Ида-Вирумааском центре профессионального образования. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Результаты недавнего общеэстонского исследования рынка труда очень схожи с результатами исследования 2019 года, когда никто еще ничего не слышал о коронавирусе.

Бурные события эпидемии коронавируса потрясли, напугали и изменили рынок труда, но сегодня можно сказать, что изменения были быстрыми, а восстановление еще более быстрым.

- Если коронакризис увеличил количество профессий с избытком рабочей силы, то на сегодня количество профессий с дефицитом рабсилы снова увеличилось. Сферы туризма, развлечений, ресторанный бизнес - сегодня все снова в ситуации, когда трудно найти работников, полтора года назад ситуация была противоположной, - констатировала менеджер по услугам кассы по безработице Ливия Лаас.

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