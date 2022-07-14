Дефицит рабочей силы вынуждает работодателей понемногу повышать заработную плату

Бурные события эпидемии коронавируса потрясли, напугали и изменили рынок труда, но сегодня можно сказать, что изменения были быстрыми, а восстановление еще более быстрым.

- Если коронакризис увеличил количество профессий с избытком рабочей силы, то на сегодня количество профессий с дефицитом рабсилы снова увеличилось. Сферы туризма, развлечений, ресторанный бизнес - сегодня все снова в ситуации, когда трудно найти работников, полтора года назад ситуация была противоположной, - констатировала менеджер по услугам кассы по безработице Ливия Лаас.