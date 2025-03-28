Эксперт: переход на сжигание гранул позволит существенно удешевить цены на электричество

По оценке Хайдла, перестройка электростанции обошлась бы примерно в 150 млн евро, что позволит производить энергию дешевле, чем из сланца, потому что не надо будет платить за выбросы CO2. "И это дешевле сжигания газа. Дотировать тоже не нужно будет. Это относительно малая цена за то, чтобы производить энергию из местного сырья и снизить цены на электричество для всех", - сказал Хайдла.