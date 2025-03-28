Энергоблоки сланцевых электростанций можно перестроить на сжигание древесных гранул, которое не облагается налогом на выбросы CO2, что позволило бы быстро снизить цены на электричество, считает руководитель крупнейшего в Эстонии производителя пеллетов Graanul Invest Яано Хайдла.
Эксперт: переход на сжигание гранул позволит существенно удешевить цены на электричество
По оценке Хайдла, перестройка электростанции обошлась бы примерно в 150 млн евро, что позволит производить энергию дешевле, чем из сланца, потому что не надо будет платить за выбросы CO2. "И это дешевле сжигания газа. Дотировать тоже не нужно будет. Это относительно малая цена за то, чтобы производить энергию из местного сырья и снизить цены на электричество для всех", - сказал Хайдла.
По его словам, в Эстонии производится в год 1,5 млн тонн пеллетов и в трех странах Балтии - 3,5 млн тонн, а одна станция потребляла бы примерно 300 000 этого сырья в год.