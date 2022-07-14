Молодежный лагерь "Куртна" хотят восстановить

Власти Кохтла-Ярве пытаются найти возможность для возобновления организации летнего отдыха детей в живописном ландшафтном заповеднике Куртна, и первый шаг к этому сделан. То, что руководители ида-вирумааских самоуправлений единогласно поддержали идею кохтлаярвесцев, говорит, что подобные услуги востребованы.

- Наша задача - обеспечение отдыха на природе, но близко к дому, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Не рассчитываем, что реновированный объект принесет городу прибыль, но он способен себя содержать. У муниципального лагеря более широкие возможности, чем у частного предприятия, можно даже обеспечить круглогодичную работу - отдых детям и молодежи необходим в разное время года, спортсмены могли бы здесь проводить спортивные сборы и так далее.