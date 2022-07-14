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Молодежный лагерь "Куртна" хотят восстановить

Ирина Кивисельг
, журналист
Молодежный лагерь "Куртна" хотят восстановить
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В прежние годы "Куртна" принимал за сезон около тысячи детей. Возродится ли лагерь - неизвестно, но несомненно, что этого бы многие хотели.
В прежние годы "Куртна" принимал за сезон около тысячи детей. Возродится ли лагерь - неизвестно, но несомненно, что этого бы многие хотели. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление получило поддержку в размере 100 тысяч евро из программы реализации уездных стратегий развития (MATA) на проект реновации молодежного лагеря "Куртна". Город готов добавить 35 тысяч евро из своего бюджета. Если ходатайство одобрит Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), город объявит конкурс госпоставки на проект реконструкции территории бывшего лагеря.

Власти Кохтла-Ярве пытаются найти возможность для возобновления организации летнего отдыха детей в живописном ландшафтном заповеднике Куртна, и первый шаг к этому сделан. То, что руководители ида-вирумааских самоуправлений единогласно поддержали идею кохтлаярвесцев, говорит, что подобные услуги востребованы.

- Наша задача - обеспечение отдыха на природе, но близко к дому, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Не рассчитываем, что реновированный объект принесет городу прибыль, но он способен себя содержать. У муниципального лагеря более широкие возможности, чем у частного предприятия, можно даже обеспечить круглогодичную работу - отдых детям и молодежи необходим в разное время года, спортсмены могли бы здесь проводить спортивные сборы и так далее.

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