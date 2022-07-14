Кохтла-Ярвеское горуправление получило поддержку в размере 100 тысяч евро из программы реализации уездных стратегий развития (MATA) на проект реновации молодежного лагеря "Куртна". Город готов добавить 35 тысяч евро из своего бюджета. Если ходатайство одобрит Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), город объявит конкурс госпоставки на проект реконструкции территории бывшего лагеря.
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Молодежный лагерь "Куртна" хотят восстановить
Молодежный лагерь "Куртна" хотят восстановить
Власти Кохтла-Ярве пытаются найти возможность для возобновления организации летнего отдыха детей в живописном ландшафтном заповеднике Куртна, и первый шаг к этому сделан. То, что руководители ида-вирумааских самоуправлений единогласно поддержали идею кохтлаярвесцев, говорит, что подобные услуги востребованы.