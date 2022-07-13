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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину

11 июля 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

11 июля в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве на Кескаллеэ 41-летний мужчина в ходе конфликта ударил 33-летнюю женщину.

Точные обстоятельства произошедшего выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Кивиыли снова украли кабель

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 11 июля в Кивиыли на территории между улицами Пикк и Пости было украдено 100 метров кабеля. Первоначальный ущерб составляет 1000 евро. В Кивиыли это уже неоднократный случай кражи кабеля.

 

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