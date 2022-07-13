СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину

В Кивиыли снова украли кабель

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 11 июля в Кивиыли на территории между улицами Пикк и Пости было украдено 100 метров кабеля. Первоначальный ущерб составляет 1000 евро. В Кивиыли это уже неоднократный случай кражи кабеля.