На фотовыставке "Без пяти восемьдесят" можно увидеть знакомые лица в неожиданных ракурсах

Евгений Капов - пишущий журналист, который давно мог бы находиться на заслуженном отдыхе, но для него жизнь - это работа. Поэтому он старается не упустить события в городе и даже отправляясь в магазин берет с собой фотоаппарат - вдруг увидит что-то интересное? В том, что так и есть, а его взгляд остер, доказывает и новая фотовыставка - уже шестая по счету.

На десятках фотографий горожане узнают знакомые лица, а многие фото вызывают улыбку и даже смех - автор умеет найти изюминку, его мягкий юмор не обижает, а совсем наоборот.

- Маленькое счастье - попадать в его объектив, - сказал один из героев фоторепортажей Сергей Иванов. - Его фотографии часто присутствуют в моей реальной жизни - Капов снимал десантные, футбольные и другие события. У меня большая коллекция его снимков. Вторая часть этой коллекции - маленькое хулиганство, коллажи, например, я лично награждаю президента, стою с Абрамовичем на стадионе, спускаюсь с парашютом на газонокосилке...

Юбилейная экспозиция - это история города в лицах, много знакомых. Необычные ракурсы, скомпонованы тоже не без юмора. Такие выставки - это отдушина, чтобы посмотреть, вспомнить, улыбнуться или удивиться - и почему сам не замечал?

Об этом же говорили и многочисленные гости вернисажа, желая виновнику торжества здоровья, чтобы и дальше мог творить и высказываться. Автор тоже не молчал - развлекал публику стихами из нового сборника под названием "Фото в рифму".

Выставка "Без пяти восемьдесят" открыта до 31 июля, а 30 июля в полдень в Белом зале вновь можно встретиться с автором - поговорить о жизни и творчестве. С этим человеком скучно точно не будет.