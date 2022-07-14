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Государство представило Ида-Вируской центральной больнице требование в размере миллиона евро

Больница оспорила это требование в суде
Эрик Гамзеев
, журналист
Государство представило Ида-Вируской центральной больнице требование в размере миллиона евро
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Государство хочет получить назад десять процентов от выделенных Ида-Вируской центральной больнице на строительство корпуса активного лечения 12 миллионов евро.
Государство хочет получить назад десять процентов от выделенных Ида-Вируской центральной больнице на строительство корпуса активного лечения 12 миллионов евро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство требует от Ида-Вируской центральной больницы вернуть около 1,2 миллиона евро в связи с предполагаемыми нарушениями при проведении тендера на строительство больничного корпуса. Больница оспорила это требование в суде.

Государственный центр опорных услуг (RTK), который в Эстонии занимается распределением дотаций ЕС, в июне предъявил Ида-Вируской центральной больнице т.н. решение о финансовой коррекции, что, говоря простым языком, означает, что больница должна вернуть государству 1,188 миллиона евро, что составляет примерно 10 процентов от дотации, полученной на построенный в прошлом году в Ахтме корпус активного лечения и центра здоровья.

Больница оспорила требование

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