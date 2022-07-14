Государство представило Ида-Вируской центральной больнице требование в размере миллиона евро

Государственный центр опорных услуг (RTK), который в Эстонии занимается распределением дотаций ЕС, в июне предъявил Ида-Вируской центральной больнице т.н. решение о финансовой коррекции, что, говоря простым языком, означает, что больница должна вернуть государству 1,188 миллиона евро, что составляет примерно 10 процентов от дотации, полученной на построенный в прошлом году в Ахтме корпус активного лечения и центра здоровья.