Новым помощником старейшины волости Люганузе стал бывший старейшина волости Йыхви Макс Каур

Люганузеское волостное собрание собралось в понедельник, чтобы утвердить назначение нового помощника старейшины в сферах образования, культуры, спорта, работы с молодежью и социальных дел, поскольку предыдущий помощник старейшины Арно Россман ушел в отставку.

В связи с этим волостное управление предложило волостному собранию изменить принятое в ноябре прошлого года решение об утверждении и назначении членов волостного управления, в котором имя Россмана было заменено именем Каура. За это высказались десять членов волостного собрания, против были семь.