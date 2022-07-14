Люганузеское волостное собрание утвердило новым помощником волостного старейшины Макса Каура, члена Центристской партии, который был помощником старейшины и старейшиной волости Йыхви, а также работал старейшиной волости Муствеэ.
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Новым помощником старейшины волости Люганузе стал бывший старейшина волости Йыхви Макс Каур
Новым помощником старейшины волости Люганузе стал бывший старейшина волости Йыхви Макс Каур
Люганузеское волостное собрание собралось в понедельник, чтобы утвердить назначение нового помощника старейшины в сферах образования, культуры, спорта, работы с молодежью и социальных дел, поскольку предыдущий помощник старейшины Арно Россман ушел в отставку.