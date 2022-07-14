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Новым помощником старейшины волости Люганузе стал бывший старейшина волости Йыхви Макс Каур

Эрик Калда
, журналист
Новым помощником старейшины волости Люганузе стал бывший старейшина волости Йыхви Макс Каур
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Макс Каур был помощником старейшины Йыхвиской волости до прошлогодних местных выборов, а до этого также был старейшиной. В октябре прошлого года он баллотировался в волостное собрание Йыхви по списку Центристской партии, но, получив 41 голос, в волостное собрание не попал.
Макс Каур был помощником старейшины Йыхвиской волости до прошлогодних местных выборов, а до этого также был старейшиной. В октябре прошлого года он баллотировался в волостное собрание Йыхви по списку Центристской партии, но, получив 41 голос, в волостное собрание не попал. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание утвердило новым помощником волостного старейшины Макса Каура, члена Центристской партии, который был помощником старейшины и старейшиной волости Йыхви, а также работал старейшиной волости Муствеэ.

Люганузеское волостное собрание собралось в понедельник, чтобы утвердить назначение нового помощника старейшины в сферах образования, культуры, спорта, работы с молодежью и социальных дел, поскольку предыдущий помощник старейшины Арно Россман ушел в отставку.

В связи с этим волостное управление предложило волостному собранию изменить принятое в ноябре прошлого года решение об утверждении и назначении членов волостного управления, в котором имя Россмана было заменено именем Каура. За это высказались десять членов волостного собрания, против были семь.

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