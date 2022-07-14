В Мяэтагузе споет Лийс Лемсалу, покажут театр и фокусы, будут летать топоры и стрелы

День мызы Мяэтагузе - один из летних праздников Ида-Вирумаа с самой давней традицией, и в эту субботу он состоится уже в 26-й раз.

По словам руководителя Алутагузеского центра интересов Кяролин Кивесту, основная идея дня мызы - сохранить традиции и предложить разнообразную программу в один день, где можно насладиться хорошей компанией, спортом, музыкой, театром, ремеслами, фокусами и многим другим.

Название дня мызы в этом году заимствовано из известной песни "Naerata nüüd jälle sa" в исполнении Яака Йоала. Кивесту надеется, что день мызы и в этом году станет местом приятных встреч и вызовет улыбки на лицах всех посетителей.

День начнется с метания топоров на стадионе в окрестностях мызы. На месте будут лучшие представители этой спортивной дисциплины и сильнейшие арбалетчики Эстонии, которые определят нынешних чемпионов страны. Ближе к вечеру в мастерстве и меткости в метании топора посоревнуются друг с другом представители алутагузеской власти и народа.

Спортивная программа включает Забег двух мыз, участники которого стартуют от мызы Пагари, что в семи километрах от Мяэтагузе. Самые быстрые должны добраться до мызы Мяэтагузе примерно за 25 минут.