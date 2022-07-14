В субботу, 16 июля, на мызе Мяэтагузе и в ее окрестностях будут летать топоры и стрелы, зрителям покажут театр и фокусы, а петь будут Лийс Лемсалу и "Onud".
В Мяэтагузе споет Лийс Лемсалу, покажут театр и фокусы, будут летать топоры и стрелы
День мызы Мяэтагузе - один из летних праздников Ида-Вирумаа с самой давней традицией, и в эту субботу он состоится уже в 26-й раз.
По словам руководителя Алутагузеского центра интересов Кяролин Кивесту, основная идея дня мызы - сохранить традиции и предложить разнообразную программу в один день, где можно насладиться хорошей компанией, спортом, музыкой, театром, ремеслами, фокусами и многим другим.
Название дня мызы в этом году заимствовано из известной песни "Naerata nüüd jälle sa" в исполнении Яака Йоала. Кивесту надеется, что день мызы и в этом году станет местом приятных встреч и вызовет улыбки на лицах всех посетителей.
День начнется с метания топоров на стадионе в окрестностях мызы. На месте будут лучшие представители этой спортивной дисциплины и сильнейшие арбалетчики Эстонии, которые определят нынешних чемпионов страны. Ближе к вечеру в мастерстве и меткости в метании топора посоревнуются друг с другом представители алутагузеской власти и народа.
Спортивная программа включает Забег двух мыз, участники которого стартуют от мызы Пагари, что в семи километрах от Мяэтагузе. Самые быстрые должны добраться до мызы Мяэтагузе примерно за 25 минут.
Культурная программа начнется во дворе мызы в 16.00, когда перед публикой выступят артисты волостной художественной самодеятельности. В 18.00 трио Лийс Лемсалу даст акустический концерт. В 19.00 в зале для метания топора театр "R.A.A.A.M." сыграет спектакль "Diktaator, naljamees ja liiderdaja". Иллюзионист Фред-Эрик Йохансон покажет фокусы. Завершится вечер танцевальным вечером с ансамблем "Onud".
По словам Кяролин Кивесту, в этом году на Дне мызы Мяэтагузе ожидается небывало много ремесленников, которые раскроют секреты своего мастерства и также предложат на продажу свои изделия. Как обычно, будет открыто несколько кафе. Ведущий дня - актер Вейкко Тяэр.
Главные события Дня мызы Мяэтагузе "Naerata nüüd jälle sa"
12.00 - чемпионаты Эстонии по метанию топора и стрельбе из лука
14.00 - старт Забега двух мыз (перед мызой Пагари)
16.00 - концерт-открытие Дня мызы, выступают местные артисты
17.00 - "Imeline puhkus", спектакль детского театра "Trumm"
17.00 - экскурсия по мызе
18.00 - акустический концерт трио Лийс Лемсалу
19.00 - шоу иллюзий Фреда-Эрика Йохансона для всей семьи
19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M."
20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Onud"