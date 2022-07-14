После прошлогодних выборов в местное самоуправление полиция предположительно дважды расследовала предполагаемое мошенничество с голосами, но в итоге пришла к выводу, что все было законно.
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Полиция расследовала предполагаемое мошенничество два раза и признала выборы честными
Полиция расследовала предполагаемое мошенничество два раза и признала выборы честными
После прошедших в прошлом году 17 октября местных выборов тогдашний люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе, баллотировавшийся в местное собрание в избирательном союзе "Meie Vald", подал в республиканскую избирательную комиссию жалобу на результаты электронного голосования.
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