Полиция расследовала предполагаемое мошенничество два раза и признала выборы честными

Во время прошлогодних местных выборов даже запустили кампанию, в ходе которой призывали людей вести себя на выборах честно.

После прошлогодних выборов в местное самоуправление полиция предположительно дважды расследовала предполагаемое мошенничество с голосами, но в итоге пришла к выводу, что все было законно.