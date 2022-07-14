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Полиция расследовала предполагаемое мошенничество два раза и признала выборы честными

Эрик Калда
, журналист
Полиция расследовала предполагаемое мошенничество два раза и признала выборы честными
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Во время прошлогодних местных выборов даже запустили кампанию, в ходе которой призывали людей вести себя на выборах честно.
Во время прошлогодних местных выборов даже запустили кампанию, в ходе которой призывали людей вести себя на выборах честно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После прошлогодних выборов в местное самоуправление полиция предположительно дважды расследовала предполагаемое мошенничество с голосами, но в итоге пришла к выводу, что все было законно.

После прошедших в прошлом году 17 октября местных выборов тогдашний люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе, баллотировавшийся в местное собрание в избирательном союзе "Meie Vald", подал в республиканскую избирательную комиссию жалобу на результаты электронного голосования.

Полиция расследовала: все было законно

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