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Вирумааский колледж заставит датчики следить за наполнением мусорных контейнеров

Кюлли Крийс
, журналист
Вирумааский колледж заставит датчики следить за наполнением мусорных контейнеров
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Фото: Dmitri Matvejev / Virumaa kolledž

Новое цифровое решение позволит фирмам, занимающимся вывозом мусора, уже в ближайшем будущем следить за наполнением подземных контейнеров в режиме реального времени и избегать порожних рейсов.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета получил поддержку от программы экономики замкнутого цикла Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) в рамках меры инновационных решений по управлению окружающей средой для проекта, в результате которого создадут решение для контроля степени наполненности заглубленных емкостей для отходов.

В течение двух лет инженеры-разработчики Вирумааского инновационного центра цифровых и зеленых технологий создадут инновационное решение для мониторинга обращения с мусором, которое позволит в режиме реального времени следить за наполнением мусорных контейнеров и сделать эти данные доступными повседневно как для возчиков мусора, так и для потребителей. Решение позволяет оптимизировать ежедневный вывоз мусора, снизить его стоимость и воздействие на окружающую среду.

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