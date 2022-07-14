Вирумааский колледж заставит датчики следить за наполнением мусорных контейнеров

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета получил поддержку от программы экономики замкнутого цикла Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) в рамках меры инновационных решений по управлению окружающей средой для проекта, в результате которого создадут решение для контроля степени наполненности заглубленных емкостей для отходов.

В течение двух лет инженеры-разработчики Вирумааского инновационного центра цифровых и зеленых технологий создадут инновационное решение для мониторинга обращения с мусором, которое позволит в режиме реального времени следить за наполнением мусорных контейнеров и сделать эти данные доступными повседневно как для возчиков мусора, так и для потребителей. Решение позволяет оптимизировать ежедневный вывоз мусора, снизить его стоимость и воздействие на окружающую среду.