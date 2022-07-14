Новое цифровое решение позволит фирмам, занимающимся вывозом мусора, уже в ближайшем будущем следить за наполнением подземных контейнеров в режиме реального времени и избегать порожних рейсов.
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Вирумааский колледж заставит датчики следить за наполнением мусорных контейнеров
Вирумааский колледж заставит датчики следить за наполнением мусорных контейнеров
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета получил поддержку от программы экономики замкнутого цикла Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) в рамках меры инновационных решений по управлению окружающей средой для проекта, в результате которого создадут решение для контроля степени наполненности заглубленных емкостей для отходов.
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