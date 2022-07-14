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В сентябре жители Йыхви смогут бесплатно вывезти этернит на свалку

Северное побережье
В сентябре жители Йыхви смогут бесплатно вывезти этернит на свалку
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Отходы этернита людям придется самим отвезти на свалку, но за их сдачу в сентябре йыхвисцам платить не придется.
Отходы этернита людям придется самим отвезти на свалку, но за их сдачу в сентябре йыхвисцам платить не придется. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 сентября и до конца месяца жители Йыхвиской волости могут бесплатно вывозить на свалку асбестосодержащий этернит. Бесплатно можно сдать до трех тонн отходов этернита из одного места образования. Местом образования может быть только находящаяся в границах Йыхвиской волости закрепленная недвижимость, принадлежащая сдающему отходы лицу.

О желании сдать отходы необходимо сообщить волостному специалисту по охране окружающей среды. Заявления принимаются с 29 августа по адресу э-почты: svetlana.jyrgens@johvi.ee или по адресу: ул. Кооли, 2, 41595, Йыхви. Этернит можно сдать только после того, как волостной специалист по охране окружающей среды подтвердит его приемку.

Специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм сказал, что обычно за сдачу тонны этернита на свалке в Уйкала приходится платить около ста евро, поэтому возможность сдать его бесплатно, безусловно, важна для жителей волости.

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