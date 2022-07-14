С 1 сентября и до конца месяца жители Йыхвиской волости могут бесплатно вывозить на свалку асбестосодержащий этернит. Бесплатно можно сдать до трех тонн отходов этернита из одного места образования. Местом образования может быть только находящаяся в границах Йыхвиской волости закрепленная недвижимость, принадлежащая сдающему отходы лицу.
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В сентябре жители Йыхви смогут бесплатно вывезти этернит на свалку
В сентябре жители Йыхви смогут бесплатно вывезти этернит на свалку
О желании сдать отходы необходимо сообщить волостному специалисту по охране окружающей среды. Заявления принимаются с 29 августа по адресу э-почты: svetlana.jyrgens@johvi.ee или по адресу: ул. Кооли, 2, 41595, Йыхви. Этернит можно сдать только после того, как волостной специалист по охране окружающей среды подтвердит его приемку.
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