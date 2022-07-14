В сентябре жители Йыхви смогут бесплатно вывезти этернит на свалку

Отходы этернита людям придется самим отвезти на свалку, но за их сдачу в сентябре йыхвисцам платить не придется.

С 1 сентября и до конца месяца жители Йыхвиской волости могут бесплатно вывозить на свалку асбестосодержащий этернит. Бесплатно можно сдать до трех тонн отходов этернита из одного места образования. Местом образования может быть только находящаяся в границах Йыхвиской волости закрепленная недвижимость, принадлежащая сдающему отходы лицу.