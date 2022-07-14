Кохтла-ярвеский городской лагерь "Järvekas" получит продолжение и развитие

- Все отлично получилось, довольны и дети, и родители, - констатирует она. - Хотя рассчитывали на сто детей, пришли 61, не только из Кохтла-Ярве, но и из Йыхви. Возможно, многие не знали, хоть мы и распространяли информацию везде, где можно. Но для начала - хорошо, и однозначно, что будем продолжать. На следующий год уже забронированы две смены - в конце июня и в августе, перед началом учебного года. Принять в каждую можем до 100-120 человек.