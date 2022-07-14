Активный отдых детей в новом городском лагере "Järvekas", организованный на базе кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" для школьников 7-13 лет, получил много положительных откликов, в следующем году обещают организовать две смены.
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Кохтла-ярвеский городской лагерь "Järvekas" получит продолжение и развитие
Кохтла-ярвеский городской лагерь "Järvekas" получит продолжение и развитие
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Кристийне Агу, новый спортцентр стал отличной базой для организации городского летнего лагеря, о чем давно думали.