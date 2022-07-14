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Кохтла-ярвеский городской лагерь "Järvekas" получит продолжение и развитие

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-ярвеский городской лагерь "Järvekas" получит продолжение и развитие
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С погодой тоже повезло - в жару холодный душ на парковке около центра "Wiru" явно востребован.
С погодой тоже повезло - в жару холодный душ на парковке около центра "Wiru" явно востребован. Фото: Järvekas

Активный отдых детей в новом городском лагере "Järvekas", организованный на базе кохтла-ярвеского спортивного центра "Wiru" для школьников 7-13 лет, получил много положительных откликов, в следующем году обещают организовать две смены.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры Кристийне Агу, новый спортцентр стал отличной базой для организации городского летнего лагеря, о чем давно думали.

- Все отлично получилось, довольны и дети, и родители, - констатирует она. - Хотя рассчитывали на сто детей, пришли 61, не только из Кохтла-Ярве, но и из Йыхви. Возможно, многие не знали, хоть мы и распространяли информацию везде, где можно. Но для начала - хорошо, и однозначно, что будем продолжать. На следующий год уже забронированы две смены - в конце июня и в августе, перед началом учебного года. Принять в каждую можем до 100-120 человек.

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