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RMK во избежание краж отвозит дрова только вглубь леса

Кюлли Крийс
, журналист
RMK во избежание краж отвозит дрова только вглубь леса
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В дровяном сарае костровой площадки Айду-Нымме на туристическом маршруте RMK запас дров имеется.
В дровяном сарае костровой площадки Айду-Нымме на туристическом маршруте RMK запас дров имеется. Фото: RMK

Центр управления государственными лесами (RMK) жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок крадут привезенные туда дрова для разведения костра. В Ида-Вирумаа по той же причине уже много лет дрова отвозят только в те места, куда нельзя добраться на машине.

- У нас дрова все время воровали, - говорит руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе, что в этом краю это вовсе не новость.

Он не заметил, чтобы в этом году, когда цены на дрова резко выросли, их крали еще больше.

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