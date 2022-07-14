RMK во избежание краж отвозит дрова только вглубь леса

Центр управления государственными лесами (RMK) жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок крадут привезенные туда дрова для разведения костра. В Ида-Вирумаа по той же причине уже много лет дрова отвозят только в те места, куда нельзя добраться на машине.